Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

38 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 70.392 -0,92 BIST SINAİ 120.804 -0,08 BIST GIDA, İÇECEK 113.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.392 -0,92
BIST SINAİ 120.804 -0,08
BIST GIDA, İÇECEK 113.096 -0,34
BIST TEKSTIL, DERİ 31.695 -0,08
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.487 0,28
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 123.760 0,29
BIST TAŞ, TOPRAK 68.400 0,18
BIST METAL ANA 222.537 -0,07
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.884 -0,81
BIST MADENCİLİK 60.729 -0,08
BIST HİZMETLER 73.457 0,01
BIST ELEKTRİK 3.413 -0,73
BIST ULAŞTIRMA 133.306 -1,30
BIST TURİZM 6.993 -1,93
BIST TİCARET 198.042 0,43
BIST İLETİŞİM 34.631 0,32
BIST SPOR 26.622 0,42
BIST İNŞAAT 78.119 0,08
BIST MALİ 116.004 0,57
BIST BANKA 136.345 1,46
BIST SİGORTA 278.523 -0,45
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 134.069 0,60
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.767 -0,63
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.790 0,12
BIST TEKNOLOJİ 95.995 -1,46
BIST BİLİŞİM 22.364 2,00
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.145 0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:51 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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