Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
32 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 70.586 -2,33 BIST SINAİ 122.377 0,46 BIST GIDA, İÇECEK 113.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|70.586
|-2,33
|BIST SINAİ
|122.377
|0,46
|BIST GIDA, İÇECEK
|113.697
|1,13
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.969
|-0,05
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|47.045
|1,09
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|124.118
|-0,24
|BIST TAŞ, TOPRAK
|69.139
|0,52
|BIST METAL ANA
|230.768
|1,74
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|137.869
|-0,13
|BIST MADENCİLİK
|61.389
|-0,67
|BIST HİZMETLER
|73.371
|-0,12
|BIST ELEKTRİK
|3.400
|0,50
|BIST ULAŞTIRMA
|134.417
|-0,29
|BIST TURİZM
|7.314
|3,76
|BIST TİCARET
|198.618
|0,57
|BIST İLETİŞİM
|34.144
|-1,21
|BIST SPOR
|27.067
|1,90
|BIST İNŞAAT
|78.228
|0,23
|BIST MALİ
|117.568
|0,81
|BIST BANKA
|138.530
|0,96
|BIST SİGORTA
|283.917
|0,72
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|143.641
|4,76
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|91.030
|0,38
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|31.092
|1,66
|BIST TEKNOLOJİ
|97.568
|0,51
|BIST BİLİŞİM
|22.173
|-0,22
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.579
|1,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:59 Kaynak: AA
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