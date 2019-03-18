Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 72.822 0,50 BIST SINAİ 123.963 0,38 BIST GIDA, İÇECEK 116.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 72.822 0,50
BIST SINAİ 123.963 0,38
BIST GIDA, İÇECEK 116.216 0,81
BIST TEKSTIL, DERİ 32.094 0,95
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.658 -0,04
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 124.848 -0,16
BIST TAŞ, TOPRAK 69.901 1,07
BIST METAL ANA 235.070 0,57
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 138.891 -0,23
BIST MADENCİLİK 63.890 3,99
BIST HİZMETLER 73.380 0,60
BIST ELEKTRİK 3.435 0,68
BIST ULAŞTIRMA 141.106 4,60
BIST TURİZM 7.373 0,62
BIST TİCARET 198.853 0,05
BIST İLETİŞİM 33.100 -0,78
BIST SPOR 27.153 1,04
BIST İNŞAAT 76.812 -0,54
BIST MALİ 119.305 0,95
BIST BANKA 142.122 1,83
BIST SİGORTA 285.549 -0,14
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 120.676 -14,44
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.170 -0,16
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.328 0,83
BIST TEKNOLOJİ 98.464 0,74
BIST BİLİŞİM 22.272 0,24
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.596 0,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:30 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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