Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

50 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 72.889 0,05 BIST SINAİ 124.040 0,14 BIST GIDA, İÇECEK 115.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 72.889 0,05
BIST SINAİ 124.040 0,14
BIST GIDA, İÇECEK 115.206 0,15
BIST TEKSTIL, DERİ 32.635 2,12
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.603 -0,09
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 125.949 0,98
BIST TAŞ, TOPRAK 70.122 0,58
BIST METAL ANA 235.797 0,32
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.808 -1,57
BIST MADENCİLİK 63.652 -2,35
BIST HİZMETLER 73.519 0,26
BIST ELEKTRİK 3.454 -0,33
BIST ULAŞTIRMA 145.499 0,96
BIST TURİZM 7.371 0,83
BIST TİCARET 198.157 -0,20
BIST İLETİŞİM 32.741 0,49
BIST SPOR 26.995 -0,32
BIST İNŞAAT 77.037 0,12
BIST MALİ 120.262 -0,47
BIST BANKA 143.096 -1,07
BIST SİGORTA 288.423 0,40
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 104.119 -13,71
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 92.186 0,25
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.598 1,12
BIST TEKNOLOJİ 98.592 0,16
BIST BİLİŞİM 22.341 1,14
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.705 0,00


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:44 Kaynak: AA

Ekonomi
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