Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 73.799 -0,86 BIST SINAİ 120.383 1,34 BIST GIDA, İÇECEK 110.
Borsa İstanbul
'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|73.799
|-0,86
|BIST SINAİ
|120.383
|1,34
|BIST GIDA, İÇECEK
|110.109
|-0,18
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.341
|-2,62
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.499
|-1,01
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|124.220
|1,53
|BIST TAŞ, TOPRAK
|66.271
|-1,00
|BIST METAL ANA
|226.320
|2,74
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|134.693
|1,46
|BIST MADENCİLİK
|60.391
|0,94
|BIST HİZMETLER
|70.515
|-0,10
|BIST ELEKTRİK
|3.265
|-0,91
|BIST ULAŞTIRMA
|139.632
|0,99
|BIST TURİZM
|6.987
|0,12
|BIST TİCARET
|190.463
|1,07
|BIST İLETİŞİM
|31.213
|-1,73
|BIST SPOR
|25.095
|-2,45
|BIST İNŞAAT
|76.460
|-0,26
|BIST MALİ
|112.653
|-1,94
|BIST BANKA
|130.653
|-3,57
|BIST SİGORTA
|284.654
|-1,68
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|108.633
|-1,01
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|89.261
|0,26
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.908
|-0,42
|BIST TEKNOLOJİ
|94.031
|0,10
|BIST BİLİŞİM
|21.447
|-0,57
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|25.187
|-10,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:24 Kaynak: AA
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