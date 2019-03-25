Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 73.799 -0,86 BIST SINAİ 120.383 1,34 BIST GIDA, İÇECEK 110.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 73.799 -0,86
BIST SINAİ 120.383 1,34
BIST GIDA, İÇECEK 110.109 -0,18
BIST TEKSTIL, DERİ 30.341 -2,62
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.499 -1,01
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 124.220 1,53
BIST TAŞ, TOPRAK 66.271 -1,00
BIST METAL ANA 226.320 2,74
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 134.693 1,46
BIST MADENCİLİK 60.391 0,94
BIST HİZMETLER 70.515 -0,10
BIST ELEKTRİK 3.265 -0,91
BIST ULAŞTIRMA 139.632 0,99
BIST TURİZM 6.987 0,12
BIST TİCARET 190.463 1,07
BIST İLETİŞİM 31.213 -1,73
BIST SPOR 25.095 -2,45
BIST İNŞAAT 76.460 -0,26
BIST MALİ 112.653 -1,94
BIST BANKA 130.653 -3,57
BIST SİGORTA 284.654 -1,68
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 108.633 -1,01
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.261 0,26
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.908 -0,42
BIST TEKNOLOJİ 94.031 0,10
BIST BİLİŞİM 21.447 -0,57
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.187 -10,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:24 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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