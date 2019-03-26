Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
2 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 74.210 -1,17 BIST SINAİ 119.835 -0,51 BIST GIDA, İÇECEK 109.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|74.210
|-1,17
|BIST SINAİ
|119.835
|-0,51
|BIST GIDA, İÇECEK
|109.382
|0,64
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.322
|-1,60
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.732
|-1,23
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|123.887
|-0,33
|BIST TAŞ, TOPRAK
|66.320
|0,03
|BIST METAL ANA
|227.385
|-0,51
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|131.594
|-1,83
|BIST MADENCİLİK
|60.256
|-0,10
|BIST HİZMETLER
|70.145
|-0,71
|BIST ELEKTRİK
|3.214
|-0,84
|BIST ULAŞTIRMA
|138.080
|-3,76
|BIST TURİZM
|7.048
|1,11
|BIST TİCARET
|189.779
|0,04
|BIST İLETİŞİM
|31.076
|0,19
|BIST SPOR
|24.999
|-0,55
|BIST İNŞAAT
|77.098
|0,79
|BIST MALİ
|110.314
|-1,48
|BIST BANKA
|128.397
|-1,32
|BIST SİGORTA
|281.046
|-1,56
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|113.511
|2,64
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|86.669
|-1,97
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.577
|-0,49
|BIST TEKNOLOJİ
|92.489
|-1,97
|BIST BİLİŞİM
|21.151
|-0,93
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.874
|-0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:33 Kaynak: AA
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