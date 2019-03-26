Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

2 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 74.210 -1,17 BIST SINAİ 119.835 -0,51 BIST GIDA, İÇECEK 109.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 74.210 -1,17
BIST SINAİ 119.835 -0,51
BIST GIDA, İÇECEK 109.382 0,64
BIST TEKSTIL, DERİ 30.322 -1,60
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.732 -1,23
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 123.887 -0,33
BIST TAŞ, TOPRAK 66.320 0,03
BIST METAL ANA 227.385 -0,51
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.594 -1,83
BIST MADENCİLİK 60.256 -0,10
BIST HİZMETLER 70.145 -0,71
BIST ELEKTRİK 3.214 -0,84
BIST ULAŞTIRMA 138.080 -3,76
BIST TURİZM 7.048 1,11
BIST TİCARET 189.779 0,04
BIST İLETİŞİM 31.076 0,19
BIST SPOR 24.999 -0,55
BIST İNŞAAT 77.098 0,79
BIST MALİ 110.314 -1,48
BIST BANKA 128.397 -1,32
BIST SİGORTA 281.046 -1,56
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 113.511 2,64
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.669 -1,97
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.577 -0,49
BIST TEKNOLOJİ 92.489 -1,97
BIST BİLİŞİM 21.151 -0,93
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.874 -0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:33 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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