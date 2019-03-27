Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
43 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 73.557 -0,77 BIST SINAİ 116.511 -1,70 BIST GIDA, İÇECEK 105.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|73.557
|-0,77
|BIST SINAİ
|116.511
|-1,70
|BIST GIDA, İÇECEK
|105.337
|-1,00
|BIST TEKSTIL, DERİ
|29.722
|-1,28
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.804
|-1,49
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|118.944
|-3,17
|BIST TAŞ, TOPRAK
|64.827
|-1,30
|BIST METAL ANA
|224.398
|-0,66
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|128.631
|-0,78
|BIST MADENCİLİK
|59.209
|-1,64
|BIST HİZMETLER
|68.553
|-1,62
|BIST ELEKTRİK
|3.200
|-0,49
|BIST ULAŞTIRMA
|136.285
|-1,25
|BIST TURİZM
|7.015
|0,42
|BIST TİCARET
|185.524
|-1,14
|BIST İLETİŞİM
|29.888
|-3,01
|BIST SPOR
|24.691
|-0,42
|BIST İNŞAAT
|75.885
|-1,62
|BIST MALİ
|107.539
|-1,65
|BIST BANKA
|124.782
|-1,91
|BIST SİGORTA
|274.354
|-1,18
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|114.519
|-0,13
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|84.651
|-1,50
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.239
|-0,32
|BIST TEKNOLOJİ
|89.645
|-2,62
|BIST BİLİŞİM
|20.898
|-0,67
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.455
|-1,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:23 Kaynak: AA
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