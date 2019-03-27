Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

43 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 73.557 -0,77 BIST SINAİ 116.511 -1,70 BIST GIDA, İÇECEK 105.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 73.557 -0,77
BIST SINAİ 116.511 -1,70
BIST GIDA, İÇECEK 105.337 -1,00
BIST TEKSTIL, DERİ 29.722 -1,28
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.804 -1,49
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.944 -3,17
BIST TAŞ, TOPRAK 64.827 -1,30
BIST METAL ANA 224.398 -0,66
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 128.631 -0,78
BIST MADENCİLİK 59.209 -1,64
BIST HİZMETLER 68.553 -1,62
BIST ELEKTRİK 3.200 -0,49
BIST ULAŞTIRMA 136.285 -1,25
BIST TURİZM 7.015 0,42
BIST TİCARET 185.524 -1,14
BIST İLETİŞİM 29.888 -3,01
BIST SPOR 24.691 -0,42
BIST İNŞAAT 75.885 -1,62
BIST MALİ 107.539 -1,65
BIST BANKA 124.782 -1,91
BIST SİGORTA 274.354 -1,18
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 114.519 -0,13
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.651 -1,50
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.239 -0,32
BIST TEKNOLOJİ 89.645 -2,62
BIST BİLİŞİM 20.898 -0,67
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.455 -1,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:23 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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