Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 76.195 0,90 BIST SINAİ 113.211 1,06 BIST GIDA, İÇECEK 103.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 76.195 0,90
BIST SINAİ 113.211 1,06
BIST GIDA, İÇECEK 103.441 2,50
BIST TEKSTIL, DERİ 30.287 0,85
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.955 -0,25
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.999 1,24
BIST TAŞ, TOPRAK 63.721 0,36
BIST METAL ANA 226.888 0,84
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 127.278 0,70
BIST MADENCİLİK 58.307 -0,19
BIST HİZMETLER 66.762 0,31
BIST ELEKTRİK 3.061 0,36
BIST ULAŞTIRMA 132.958 0,04
BIST TURİZM 6.928 0,79
BIST TİCARET 180.342 0,30
BIST İLETİŞİM 29.144 0,03
BIST SPOR 25.417 4,66
BIST İNŞAAT 73.287 1,95
BIST MALİ 107.255 -0,46
BIST BANKA 125.959 -1,04
BIST SİGORTA 274.673 -0,24
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 112.462 1,11
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.915 0,36
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.110 -0,27
BIST TEKNOLOJİ 89.332 -0,43
BIST BİLİŞİM 20.699 1,55
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.352 0,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:22 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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