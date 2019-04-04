Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
2 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 76.563 -1,46 BIST SINAİ 114.731 0,38 BIST GIDA, İÇECEK 105.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|76.563
|-1,46
|BIST SINAİ
|114.731
|0,38
|BIST GIDA, İÇECEK
|105.727
|-0,36
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.984
|0,59
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.482
|0,23
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|111.459
|-0,33
|BIST TAŞ, TOPRAK
|63.326
|0,13
|BIST METAL ANA
|228.676
|1,53
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|130.317
|0,40
|BIST MADENCİLİK
|58.600
|1,27
|BIST HİZMETLER
|69.472
|1,65
|BIST ELEKTRİK
|3.113
|2,31
|BIST ULAŞTIRMA
|142.794
|3,33
|BIST TURİZM
|7.084
|0,65
|BIST TİCARET
|188.158
|1,04
|BIST İLETİŞİM
|29.873
|1,84
|BIST SPOR
|26.338
|0,55
|BIST İNŞAAT
|74.637
|-0,08
|BIST MALİ
|106.865
|0,43
|BIST BANKA
|125.233
|0,78
|BIST SİGORTA
|279.777
|0,06
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|117.156
|-0,58
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|82.826
|-0,05
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.840
|0,39
|BIST TEKNOLOJİ
|89.250
|0,67
|BIST BİLİŞİM
|20.982
|0,67
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.551
|-0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:24 Kaynak: AA
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