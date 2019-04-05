Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

2 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 78.045 -0,47 BIST SINAİ 116.946 -0,23 BIST GIDA, İÇECEK 108.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 78.045 -0,47
BIST SINAİ 116.946 -0,23
BIST GIDA, İÇECEK 108.315 0,01
BIST TEKSTIL, DERİ 31.246 -1,38
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.509 -0,53
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.653 0,58
BIST TAŞ, TOPRAK 63.900 -0,47
BIST METAL ANA 230.507 -1,23
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.683 -0,38
BIST MADENCİLİK 60.326 0,27
BIST HİZMETLER 70.369 -1,25
BIST ELEKTRİK 3.134 -0,70
BIST ULAŞTIRMA 145.340 -0,56
BIST TURİZM 7.195 0,80
BIST TİCARET 188.225 -1,89
BIST İLETİŞİM 30.763 -1,29
BIST SPOR 26.977 1,25
BIST İNŞAAT 74.694 -0,82
BIST MALİ 111.177 -0,24
BIST BANKA 130.938 -0,58
BIST SİGORTA 279.671 -0,19
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 118.853 0,30
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.277 0,29
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.089 -0,30
BIST TEKNOLOJİ 89.635 -1,66
BIST BİLİŞİM 20.737 -1,61
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.086 -0,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:57 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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