Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 78.139 -0,44 BIST SINAİ 116.338 -0,94 BIST GIDA, İÇECEK 107.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|78.139
|-0,44
|BIST SINAİ
|116.338
|-0,94
|BIST GIDA, İÇECEK
|107.082
|-1,76
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.865
|-1,70
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.811
|-0,11
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.410
|-0,89
|BIST TAŞ, TOPRAK
|63.623
|-1,15
|BIST METAL ANA
|231.567
|-0,19
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|131.971
|-1,27
|BIST MADENCİLİK
|60.121
|-1,90
|BIST HİZMETLER
|69.588
|-1,98
|BIST ELEKTRİK
|3.154
|-0,09
|BIST ULAŞTIRMA
|144.825
|-2,25
|BIST TURİZM
|7.107
|-0,81
|BIST TİCARET
|186.611
|-2,14
|BIST İLETİŞİM
|29.969
|-2,02
|BIST SPOR
|26.276
|-3,33
|BIST İNŞAAT
|74.891
|-1,16
|BIST MALİ
|110.624
|-1,78
|BIST BANKA
|130.889
|-2,05
|BIST SİGORTA
|282.989
|-1,00
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|119.904
|0,04
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|85.180
|-1,70
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.869
|-0,46
|BIST TEKNOLOJİ
|90.351
|-1,80
|BIST BİLİŞİM
|20.563
|-1,67
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|23.762
|-1,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:32 Kaynak: AA
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