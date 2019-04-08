Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 78.139 -0,44 BIST SINAİ 116.338 -0,94 BIST GIDA, İÇECEK 107.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 78.139 -0,44
BIST SINAİ 116.338 -0,94
BIST GIDA, İÇECEK 107.082 -1,76
BIST TEKSTIL, DERİ 30.865 -1,70
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.811 -0,11
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.410 -0,89
BIST TAŞ, TOPRAK 63.623 -1,15
BIST METAL ANA 231.567 -0,19
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.971 -1,27
BIST MADENCİLİK 60.121 -1,90
BIST HİZMETLER 69.588 -1,98
BIST ELEKTRİK 3.154 -0,09
BIST ULAŞTIRMA 144.825 -2,25
BIST TURİZM 7.107 -0,81
BIST TİCARET 186.611 -2,14
BIST İLETİŞİM 29.969 -2,02
BIST SPOR 26.276 -3,33
BIST İNŞAAT 74.891 -1,16
BIST MALİ 110.624 -1,78
BIST BANKA 130.889 -2,05
BIST SİGORTA 282.989 -1,00
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 119.904 0,04
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.180 -1,70
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.869 -0,46
BIST TEKNOLOJİ 90.351 -1,80
BIST BİLİŞİM 20.563 -1,67
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.762 -1,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:32 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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