Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 77.039 -0,46 BIST SINAİ 117.329 -0,34 BIST GIDA, İÇECEK 108.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 77.039 -0,46
BIST SINAİ 117.329 -0,34
BIST GIDA, İÇECEK 108.903 -1,03
BIST TEKSTIL, DERİ 31.233 -1,12
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.512 -0,55
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.084 0,40
BIST TAŞ, TOPRAK 64.078 -0,21
BIST METAL ANA 235.690 -0,77
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.679 -0,57
BIST MADENCİLİK 60.439 -0,38
BIST HİZMETLER 69.689 -0,40
BIST ELEKTRİK 3.200 0,30
BIST ULAŞTIRMA 145.751 -0,85
BIST TURİZM 7.167 0,17
BIST TİCARET 185.198 -0,84
BIST İLETİŞİM 30.154 0,16
BIST SPOR 26.311 0,86
BIST İNŞAAT 75.877 -0,06
BIST MALİ 111.621 -0,16
BIST BANKA 131.629 -0,04
BIST SİGORTA 283.214 -0,79
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 122.082 0,76
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.400 -0,41
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.160 0,38
BIST TEKNOLOJİ 89.970 -0,81
BIST BİLİŞİM 20.512 -0,70
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.321 -0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:15 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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