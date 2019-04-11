Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
59 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 76.310 -0,56 BIST SINAİ 116.610 0,00 BIST GIDA, İÇECEK 108.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:36 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|76.310
|-0,56
|BIST SINAİ
|116.610
|0,00
|BIST GIDA, İÇECEK
|108.770
|-0,15
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.754
|-0,06
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.863
|0,61
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.328
|0,49
|BIST TAŞ, TOPRAK
|64.061
|-0,16
|BIST METAL ANA
|232.567
|-0,63
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|133.624
|0,21
|BIST MADENCİLİK
|60.379
|-0,25
|BIST HİZMETLER
|69.431
|0,25
|BIST ELEKTRİK
|3.184
|0,34
|BIST ULAŞTIRMA
|144.032
|0,85
|BIST TURİZM
|7.253
|1,10
|BIST TİCARET
|184.327
|0,37
|BIST İLETİŞİM
|30.154
|-0,41
|BIST SPOR
|26.086
|-0,39
|BIST İNŞAAT
|75.978
|-0,02
|BIST MALİ
|111.222
|0,73
|BIST BANKA
|131.449
|1,19
|BIST SİGORTA
|283.324
|-0,10
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|122.326
|0,11
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|85.947
|0,39
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.754
|-0,73
|BIST TEKNOLOJİ
|89.237
|-0,17
|BIST BİLİŞİM
|20.144
|-0,82
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|23.238
|-0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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