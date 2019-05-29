Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
18 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 79.820 -1,29 BIST SINAİ 105.201 1,00 BIST GIDA, İÇECEK 103.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:22 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|79.820
|-1,29
|BIST SINAİ
|105.201
|1,00
|BIST GIDA, İÇECEK
|103.176
|1,57
|BIST TEKSTIL, DERİ
|29.290
|-0,24
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|40.561
|-0,08
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|105.059
|0,91
|BIST TAŞ, TOPRAK
|55.983
|-0,18
|BIST METAL ANA
|185.075
|1,50
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|123.808
|0,99
|BIST MADENCİLİK
|65.358
|-0,09
|BIST HİZMETLER
|64.861
|1,09
|BIST ELEKTRİK
|2.833
|-1,33
|BIST ULAŞTIRMA
|127.883
|0,05
|BIST TURİZM
|6.131
|0,36
|BIST TİCARET
|176.906
|1,90
|BIST İLETİŞİM
|27.813
|1,60
|BIST SPOR
|25.918
|0,63
|BIST İNŞAAT
|78.825
|-0,30
|BIST MALİ
|98.161
|0,36
|BIST BANKA
|113.142
|-0,14
|BIST SİGORTA
|264.373
|1,24
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|81.530
|-1,80
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|79.402
|1,28
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|24.385
|-0,57
|BIST TEKNOLOJİ
|74.409
|0,68
|BIST BİLİŞİM
|17.574
|1,08
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|23.426
|-0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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