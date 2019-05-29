Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

18 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 79.820 -1,29 BIST SINAİ 105.201 1,00 BIST GIDA, İÇECEK 103.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 79.820 -1,29
BIST SINAİ 105.201 1,00
BIST GIDA, İÇECEK 103.176 1,57
BIST TEKSTIL, DERİ 29.290 -0,24
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 40.561 -0,08
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.059 0,91
BIST TAŞ, TOPRAK 55.983 -0,18
BIST METAL ANA 185.075 1,50
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 123.808 0,99
BIST MADENCİLİK 65.358 -0,09
BIST HİZMETLER 64.861 1,09
BIST ELEKTRİK 2.833 -1,33
BIST ULAŞTIRMA 127.883 0,05
BIST TURİZM 6.131 0,36
BIST TİCARET 176.906 1,90
BIST İLETİŞİM 27.813 1,60
BIST SPOR 25.918 0,63
BIST İNŞAAT 78.825 -0,30
BIST MALİ 98.161 0,36
BIST BANKA 113.142 -0,14
BIST SİGORTA 264.373 1,24
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 81.530 -1,80
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.402 1,28
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 24.385 -0,57
BIST TEKNOLOJİ 74.409 0,68
BIST BİLİŞİM 17.574 1,08
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.426 -0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:22 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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