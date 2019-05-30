Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 79.429 0,41 BIST SINAİ 105.977 1,26 BIST GIDA, İÇECEK 104.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:18 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|79.429
|0,41
|BIST SINAİ
|105.977
|1,26
|BIST GIDA, İÇECEK
|104.016
|1,95
|BIST TEKSTIL, DERİ
|29.470
|1,38
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|40.783
|0,56
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|106.124
|1,31
|BIST TAŞ, TOPRAK
|56.254
|1,49
|BIST METAL ANA
|185.001
|0,68
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|125.133
|1,05
|BIST MADENCİLİK
|66.318
|2,44
|BIST HİZMETLER
|66.179
|1,85
|BIST ELEKTRİK
|2.905
|1,71
|BIST ULAŞTIRMA
|130.155
|1,50
|BIST TURİZM
|6.195
|2,32
|BIST TİCARET
|180.538
|2,30
|BIST İLETİŞİM
|28.480
|1,98
|BIST SPOR
|26.958
|1,27
|BIST İNŞAAT
|79.194
|0,28
|BIST MALİ
|100.207
|2,54
|BIST BANKA
|115.947
|3,11
|BIST SİGORTA
|266.809
|0,29
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|85.197
|6,40
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|80.837
|2,01
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|24.532
|1,22
|BIST TEKNOLOJİ
|75.729
|2,12
|BIST BİLİŞİM
|17.922
|1,46
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|23.818
|1,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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