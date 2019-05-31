Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 79.921 -0,08 BIST SINAİ 107.007 -0,36 BIST GIDA, İÇECEK 102.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 79.921 -0,08
BIST SINAİ 107.007 -0,36
BIST GIDA, İÇECEK 102.842 -2,86
BIST TEKSTIL, DERİ 29.562 0,68
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 40.597 -0,47
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.298 1,08
BIST TAŞ, TOPRAK 56.063 -1,21
BIST METAL ANA 185.179 -0,82
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 125.664 -0,58
BIST MADENCİLİK 66.521 -0,59
BIST HİZMETLER 66.021 -1,17
BIST ELEKTRİK 2.934 0,25
BIST ULAŞTIRMA 131.494 -0,47
BIST TURİZM 6.204 0,87
BIST TİCARET 179.917 -1,76
BIST İLETİŞİM 28.013 -1,50
BIST SPOR 26.552 -2,51
BIST İNŞAAT 80.313 0,00
BIST MALİ 100.895 -0,39
BIST BANKA 116.955 -0,51
BIST SİGORTA 267.439 -0,34
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.591 -2,50
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 81.269 -0,19
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 24.667 -0,37
BIST TEKNOLOJİ 76.517 -0,03
BIST BİLİŞİM 18.053 1,08
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.976 0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:23 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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