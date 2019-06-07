Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:06 Kaynak: AA
'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Endeks
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBI SANAYI
|81997,19
|0,38
|BIST SINAI
|108636
|0,81
|BIST GIDA ICECEK
|105875,5
|0,91
|BIST TEKSTIL DERI
|30340,09
|0,91
|BIST ORMAN KAGIT BASIM
|41840,94
|1,89
|BIST KIMYA PETROL PLASTIK
|109520,3
|-0,35
|BIST TAS TOPRAK
|57126,73
|1,41
|BIST METAL ANA
|188018,8
|1,42
|BIST METAL ESYA MAKINA
|127601,3
|1,47
|BIST MADENCILIK
|70569,72
|2,93
|BIST HIZMETLER
|68413,84
|1,24
|BIST ELEKTRIK
|3017,46
|0,26
|BIST ULASTIRMA
|137957,2
|3,77
|BIST TURIZM
|6284,54
|1,28
|BIST ILETISIM
|30111,11
|2,8
|BIST SPOR
|26569,6
|0,87
|BIST INSAAT
|80775
|-0,3
|BIST MALI
|103571,9
|2,29
|BIST BANKA
|120095,8
|2,85
|BIST SIGORTA
|269216,8
|0,36
|BIST FIN KIR FAKTORING
|83469,63
|-0,8
|BIST HOLDING VE YATIRIM
|83680,64
|1,87
|BIST GAYRIMENKUL YO
|24974,27
|0,81
|BIST TEKNOLOJI
|78479,82
|1,55
|BIST BILISIM
|18592,92
|1,78
|BIST MENKUL KIYM YO
|24532,38
|1,12
Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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