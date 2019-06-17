Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
28 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 83.395 0,89 BIST SINAİ 108.268 0,40 BIST GIDA, İÇECEK 105.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:27 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|83.395
|0,89
|BIST SINAİ
|108.268
|0,40
|BIST GIDA, İÇECEK
|105.689
|0,72
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.382
|0,04
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|41.498
|-0,14
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|106.390
|0,83
|BIST TAŞ, TOPRAK
|57.389
|1,11
|BIST METAL ANA
|187.161
|-0,59
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|131.985
|0,46
|BIST MADENCİLİK
|72.531
|0,46
|BIST HİZMETLER
|68.239
|0,38
|BIST ELEKTRİK
|3.000
|0,64
|BIST ULAŞTIRMA
|139.718
|2,12
|BIST TURİZM
|6.507
|2,05
|BIST TİCARET
|181.051
|-0,35
|BIST İLETİŞİM
|29.872
|-0,44
|BIST SPOR
|26.539
|0,73
|BIST İNŞAAT
|79.837
|1,43
|BIST MALİ
|103.826
|1,37
|BIST BANKA
|120.447
|2,04
|BIST SİGORTA
|269.748
|-0,21
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|76.749
|0,21
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|84.012
|0,62
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|25.035
|0,71
|BIST TEKNOLOJİ
|77.071
|1,43
|BIST BİLİŞİM
|18.920
|1,29
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.943
|0,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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