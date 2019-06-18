Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Son Dakika Ekonomi Haber

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 83.875 0,54 BIST SINAİ 109.843 0,92 BIST GIDA, İÇECEK 106.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 83.875 0,54
BIST SINAİ 109.843 0,92
BIST GIDA, İÇECEK 106.676 1,05
BIST TEKSTIL, DERİ 30.933 1,39
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 41.489 -0,33
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.346 0,54
BIST TAŞ, TOPRAK 57.976 0,71
BIST METAL ANA 188.833 0,32
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 137.129 2,53
BIST MADENCİLİK 73.168 0,61
BIST HİZMETLER 69.666 1,38
BIST ELEKTRİK 3.025 0,97
BIST ULAŞTIRMA 143.241 1,92
BIST TURİZM 6.488 0,44
BIST TİCARET 186.138 1,65
BIST İLETİŞİM 30.405 0,96
BIST SPOR 26.654 0,69
BIST İNŞAAT 80.012 0,35
BIST MALİ 106.587 1,74
BIST BANKA 124.197 2,05
BIST SİGORTA 270.614 -0,13
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 73.100 -2,66
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.239 1,67
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.142 0,52
BIST TEKNOLOJİ 78.960 1,61
BIST BİLİŞİM 19.341 1,80
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.601 1,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:20 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akademetre Araştırma Şirketi: Kararsız kitlenin oranı 7,1'e indi KONDA'dan 23 Haziran İstanbul seçimi değerlendirmesi: İmamoğlu lehine fark açılacak Bir zamanlar Türkiye'nin en büyüğü olan Uzel traktör fabrikası yağmalanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 14:33:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]