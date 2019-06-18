Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 83.875 0,54 BIST SINAİ 109.843 0,92 BIST GIDA, İÇECEK 106.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:20 Kaynak: AA
'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|83.875
|0,54
|BIST SINAİ
|109.843
|0,92
|BIST GIDA, İÇECEK
|106.676
|1,05
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.933
|1,39
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|41.489
|-0,33
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|107.346
|0,54
|BIST TAŞ, TOPRAK
|57.976
|0,71
|BIST METAL ANA
|188.833
|0,32
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|137.129
|2,53
|BIST MADENCİLİK
|73.168
|0,61
|BIST HİZMETLER
|69.666
|1,38
|BIST ELEKTRİK
|3.025
|0,97
|BIST ULAŞTIRMA
|143.241
|1,92
|BIST TURİZM
|6.488
|0,44
|BIST TİCARET
|186.138
|1,65
|BIST İLETİŞİM
|30.405
|0,96
|BIST SPOR
|26.654
|0,69
|BIST İNŞAAT
|80.012
|0,35
|BIST MALİ
|106.587
|1,74
|BIST BANKA
|124.197
|2,05
|BIST SİGORTA
|270.614
|-0,13
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|73.100
|-2,66
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|86.239
|1,67
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|25.142
|0,52
|BIST TEKNOLOJİ
|78.960
|1,61
|BIST BİLİŞİM
|19.341
|1,80
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|25.601
|1,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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