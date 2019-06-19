Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Son Dakika Ekonomi Haber

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 82.979 -0,56 BIST SINAİ 110.193 -0,45 BIST GIDA, İÇECEK 108.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 82.979 -0,56
BIST SINAİ 110.193 -0,45
BIST GIDA, İÇECEK 108.400 -0,42
BIST TEKSTIL, DERİ 30.720 -0,98
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 41.999 0,18
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.815 -0,81
BIST TAŞ, TOPRAK 57.859 -0,46
BIST METAL ANA 189.770 -0,64
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 138.899 0,62
BIST MADENCİLİK 72.558 -0,92
BIST HİZMETLER 69.146 -1,17
BIST ELEKTRİK 3.016 -0,08
BIST ULAŞTIRMA 140.808 -1,68
BIST TURİZM 6.492 0,15
BIST TİCARET 184.824 -0,90
BIST İLETİŞİM 30.220 -1,89
BIST SPOR 26.405 -0,57
BIST İNŞAAT 80.452 0,35
BIST MALİ 107.360 0,01
BIST BANKA 125.179 0,26
BIST SİGORTA 269.381 -0,85
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 70.002 -1,51
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.860 -0,26
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.401 -0,10
BIST TEKNOLOJİ 77.837 -1,69
BIST BİLİŞİM 19.762 1,50
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.953 0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:21 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı Elektrik arızasına giden personel, yılan sürüsüyle karşılaşınca şoka girdi TIR kaza yaptı, mahalleli yola saçılan domatesleri toplayıp evlerine götürdü Demet Akalın, süper minisiyle kameralara yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 15:07:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]