Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
54 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 83.563 -0,10 BIST SINAİ 109.801 -0,07 BIST GIDA, İÇECEK 107.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:24 Kaynak: AA
'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|83.563
|-0,10
|BIST SINAİ
|109.801
|-0,07
|BIST GIDA, İÇECEK
|107.438
|-2,18
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.188
|0,12
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|42.190
|-0,30
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|104.704
|0,36
|BIST TAŞ, TOPRAK
|58.252
|0,27
|BIST METAL ANA
|191.828
|0,16
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|139.510
|-0,12
|BIST MADENCİLİK
|72.822
|1,31
|BIST HİZMETLER
|68.550
|-0,73
|BIST ELEKTRİK
|2.985
|-0,05
|BIST ULAŞTIRMA
|139.754
|-0,83
|BIST TURİZM
|6.456
|-0,01
|BIST TİCARET
|182.123
|-0,57
|BIST İLETİŞİM
|30.068
|-1,31
|BIST SPOR
|26.893
|0,97
|BIST İNŞAAT
|80.077
|0,01
|BIST MALİ
|108.095
|-0,59
|BIST BANKA
|127.755
|-0,80
|BIST SİGORTA
|268.145
|-0,91
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|66.871
|-2,64
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|85.848
|-0,37
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|25.518
|0,17
|BIST TEKNOLOJİ
|78.735
|0,64
|BIST BİLİŞİM
|19.866
|-0,54
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.176
|0,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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