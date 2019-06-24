Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 85.551 1,70 BIST SINAİ 110.695 1,12 BIST GIDA, İÇECEK 108.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:27 Kaynak: AA
'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|85.551
|1,70
|BIST SINAİ
|110.695
|1,12
|BIST GIDA, İÇECEK
|108.557
|2,16
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.347
|1,04
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|42.278
|0,48
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|104.366
|0,42
|BIST TAŞ, TOPRAK
|58.865
|1,21
|BIST METAL ANA
|194.930
|1,22
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|141.400
|1,05
|BIST MADENCİLİK
|74.161
|2,81
|BIST HİZMETLER
|69.146
|0,66
|BIST ELEKTRİK
|2.967
|0,15
|BIST ULAŞTIRMA
|139.886
|0,51
|BIST TURİZM
|6.519
|1,94
|BIST TİCARET
|182.953
|1,00
|BIST İLETİŞİM
|30.730
|1,05
|BIST SPOR
|26.965
|0,23
|BIST İNŞAAT
|81.305
|-1,85
|BIST MALİ
|111.019
|1,90
|BIST BANKA
|132.898
|3,06
|BIST SİGORTA
|268.849
|0,29
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|65.174
|-1,46
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|86.935
|0,41
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|25.695
|1,16
|BIST TEKNOLOJİ
|79.109
|1,13
|BIST BİLİŞİM
|20.204
|0,98
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.397
|0,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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