Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Son Dakika Ekonomi Haber

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 85.729 0,09 BIST SINAİ 111.391 0,93 BIST GIDA, İÇECEK 111.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 85.729 0,09
BIST SINAİ 111.391 0,93
BIST GIDA, İÇECEK 111.417 1,37
BIST TEKSTIL, DERİ 31.427 0,15
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.060 0,39
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 103.452 0,52
BIST TAŞ, TOPRAK 59.315 0,61
BIST METAL ANA 196.915 1,32
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 143.639 1,31
BIST MADENCİLİK 74.393 0,15
BIST HİZMETLER 69.003 0,69
BIST ELEKTRİK 3.017 0,76
BIST ULAŞTIRMA 137.458 0,86
BIST TURİZM 6.438 0,25
BIST TİCARET 181.904 1,18
BIST İLETİŞİM 30.713 -0,16
BIST SPOR 27.772 1,10
BIST İNŞAAT 85.167 0,99
BIST MALİ 111.025 0,24
BIST BANKA 132.809 0,06
BIST SİGORTA 268.151 -0,21
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 56.651 -0,31
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.264 0,56
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.602 0,12
BIST TEKNOLOJİ 78.779 1,28
BIST BİLİŞİM 20.430 0,69
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.110 -0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:21 Kaynak: AA
metal, kobi, borsa istanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boran Vadisi sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarla efsane oldu! Yurt dışından bile gelen var Pasaportsuz seyahat dönemi başlıyor Kaçak avcıya vurduğu yaban keçisinin maliyeti 25 bin TL oldu Times: Türkiye'nin doğal gaz yataklarına uzanması, Kıbrıs sorununu yeniden alevlendirebilir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 14:35:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]