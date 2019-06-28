Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 85.329 0,16 BIST SINAİ 111.041 -0,51 BIST GIDA, İÇECEK 110.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 85.329 0,16
BIST SINAİ 111.041 -0,51
BIST GIDA, İÇECEK 110.566 -0,70
BIST TEKSTIL, DERİ 31.662 0,21
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.230 0,06
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 103.700 -0,11
BIST TAŞ, TOPRAK 59.063 -0,21
BIST METAL ANA 195.635 -1,01
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.887 -0,46
BIST MADENCİLİK 73.857 -1,03
BIST HİZMETLER 69.808 0,70
BIST ELEKTRİK 3.070 1,83
BIST ULAŞTIRMA 141.516 1,80
BIST TURİZM 6.465 0,87
BIST TİCARET 184.714 1,14
BIST İLETİŞİM 30.842 -0,51
BIST SPOR 27.735 0,18
BIST İNŞAAT 83.308 0,30
BIST MALİ 111.437 0,38
BIST BANKA 133.972 0,70
BIST SİGORTA 267.448 -0,23
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 56.398 2,46
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.031 -0,12
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.544 0,41
BIST TEKNOLOJİ 78.699 -0,23
BIST BİLİŞİM 20.379 -0,62
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.427 0,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:25 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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