Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

35 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 87.627 1,39 BIST SINAİ 112.883 1,03 BIST GIDA, İÇECEK 111.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 87.627 1,39
BIST SINAİ 112.883 1,03
BIST GIDA, İÇECEK 111.712 1,37
BIST TEKSTIL, DERİ 31.958 1,60
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.121 2,07
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.579 1,12
BIST TAŞ, TOPRAK 60.315 2,31
BIST METAL ANA 202.407 1,87
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 143.157 -0,52
BIST MADENCİLİK 73.426 -0,16
BIST HİZMETLER 71.819 1,76
BIST ELEKTRİK 3.159 2,67
BIST ULAŞTIRMA 144.874 1,62
BIST TURİZM 6.558 1,01
BIST TİCARET 190.296 1,39
BIST İLETİŞİM 32.036 2,75
BIST SPOR 28.741 2,17
BIST İNŞAAT 83.585 -0,45
BIST MALİ 116.683 3,98
BIST BANKA 143.541 6,20
BIST SİGORTA 268.484 -0,05
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.284 0,27
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.391 1,03
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.241 2,42
BIST TEKNOLOJİ 82.052 4,27
BIST BİLİŞİM 20.682 1,71
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.717 0,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:24 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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