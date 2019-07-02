Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 87.910 0,77 BIST SINAİ 113.011 -0,08 BIST GIDA, İÇECEK 113.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 87.910 0,77
BIST SINAİ 113.011 -0,08
BIST GIDA, İÇECEK 113.219 1,37
BIST TEKSTIL, DERİ 31.876 0,23
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.160 0,83
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.958 -0,75
BIST TAŞ, TOPRAK 60.512 0,42
BIST METAL ANA 200.626 -0,53
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 143.160 0,43
BIST MADENCİLİK 73.675 -0,04
BIST HİZMETLER 73.593 0,91
BIST ELEKTRİK 3.250 1,47
BIST ULAŞTIRMA 146.509 1,65
BIST TURİZM 6.637 1,39
BIST TİCARET 197.603 1,59
BIST İLETİŞİM 32.546 -0,83
BIST SPOR 28.918 0,81
BIST İNŞAAT 86.588 2,41
BIST MALİ 118.021 0,64
BIST BANKA 145.260 0,79
BIST SİGORTA 267.439 -0,22
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 57.717 0,73
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.557 0,56
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.251 -0,01
BIST TEKNOLOJİ 81.656 -0,28
BIST BİLİŞİM 21.018 1,43
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.106 0,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:21 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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