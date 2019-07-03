Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 88.217 0,49 BIST SINAİ 112.696 -0,36 BIST GIDA, İÇECEK 112.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 88.217 0,49
BIST SINAİ 112.696 -0,36
BIST GIDA, İÇECEK 112.864 -1,30
BIST TEKSTIL, DERİ 31.653 -0,33
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.061 -0,64
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.556 -0,38
BIST TAŞ, TOPRAK 60.778 0,30
BIST METAL ANA 198.467 -0,91
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 145.267 1,01
BIST MADENCİLİK 71.668 -0,90
BIST HİZMETLER 73.847 0,13
BIST ELEKTRİK 3.246 0,11
BIST ULAŞTIRMA 146.921 0,02
BIST TURİZM 6.696 1,61
BIST TİCARET 198.591 -0,18
BIST İLETİŞİM 32.609 0,94
BIST SPOR 28.981 -1,68
BIST İNŞAAT 87.577 -0,77
BIST MALİ 117.006 -0,64
BIST BANKA 143.533 -0,67
BIST SİGORTA 266.055 -0,43
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 57.178 -2,25
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.005 -0,66
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.451 -0,25
BIST TEKNOLOJİ 81.570 -0,73
BIST BİLİŞİM 20.996 -0,36
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.687 -1,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:21 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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