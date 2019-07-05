Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
36 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 89.207 0,74 BIST SINAİ 111.485 -0,14 BIST GIDA, İÇECEK 111.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:26 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|89.207
|0,74
|BIST SINAİ
|111.485
|-0,14
|BIST GIDA, İÇECEK
|111.519
|0,66
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.068
|-0,37
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.156
|0,69
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|105.458
|0,25
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.322
|0,24
|BIST METAL ANA
|195.413
|-0,92
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|142.049
|-0,53
|BIST MADENCİLİK
|69.739
|-0,22
|BIST HİZMETLER
|73.679
|-0,30
|BIST ELEKTRİK
|3.233
|-0,27
|BIST ULAŞTIRMA
|147.860
|0,10
|BIST TURİZM
|6.702
|0,53
|BIST TİCARET
|198.697
|-0,95
|BIST İLETİŞİM
|32.216
|-0,48
|BIST SPOR
|28.333
|0,17
|BIST İNŞAAT
|88.341
|2,66
|BIST MALİ
|118.616
|1,54
|BIST BANKA
|147.726
|2,63
|BIST SİGORTA
|266.103
|0,19
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|53.885
|-1,07
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|88.304
|0,12
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.505
|-0,12
|BIST TEKNOLOJİ
|79.815
|0,15
|BIST BİLİŞİM
|20.610
|0,45
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.764
|1,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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