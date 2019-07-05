Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Son Dakika Ekonomi Haber

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

36 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 89.207 0,74 BIST SINAİ 111.485 -0,14 BIST GIDA, İÇECEK 111.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 89.207 0,74
BIST SINAİ 111.485 -0,14
BIST GIDA, İÇECEK 111.519 0,66
BIST TEKSTIL, DERİ 31.068 -0,37
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.156 0,69
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.458 0,25
BIST TAŞ, TOPRAK 61.322 0,24
BIST METAL ANA 195.413 -0,92
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.049 -0,53
BIST MADENCİLİK 69.739 -0,22
BIST HİZMETLER 73.679 -0,30
BIST ELEKTRİK 3.233 -0,27
BIST ULAŞTIRMA 147.860 0,10
BIST TURİZM 6.702 0,53
BIST TİCARET 198.697 -0,95
BIST İLETİŞİM 32.216 -0,48
BIST SPOR 28.333 0,17
BIST İNŞAAT 88.341 2,66
BIST MALİ 118.616 1,54
BIST BANKA 147.726 2,63
BIST SİGORTA 266.103 0,19
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 53.885 -1,07
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.304 0,12
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.505 -0,12
BIST TEKNOLOJİ 79.815 0,15
BIST BİLİŞİM 20.610 0,45
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.764 1,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:26 Kaynak: AA
borsa istanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PUBG Mobile'e yeni güncelleme ve 250 bin dolar ödüllü dev yarışma Sivaslı usta samuray kılıcı ile Japon ustalara rakip oldu Son paylaşımı yürek burktu: Zamana bırakmayın, o kimseyi sağ bırakmadı Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Lüks yatta eski eşiyle keyif sürüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 14:02:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]