Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
45 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 88.427 -0,53 BIST SINAİ 110.088 -0,23 BIST GIDA, İÇECEK 112.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:22 Kaynak: AA
'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|88.427
|-0,53
|BIST SINAİ
|110.088
|-0,23
|BIST GIDA, İÇECEK
|112.573
|1,57
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.269
|-0,27
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.200
|-0,38
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|103.084
|-1,18
|BIST TAŞ, TOPRAK
|60.345
|-0,41
|BIST METAL ANA
|192.447
|-0,27
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|141.408
|0,06
|BIST MADENCİLİK
|67.760
|0,59
|BIST HİZMETLER
|72.323
|-1,25
|BIST ELEKTRİK
|3.214
|-0,64
|BIST ULAŞTIRMA
|144.083
|-1,88
|BIST TURİZM
|6.701
|1,08
|BIST TİCARET
|197.794
|-0,86
|BIST İLETİŞİM
|30.930
|-1,83
|BIST SPOR
|28.607
|-0,16
|BIST İNŞAAT
|88.315
|-0,38
|BIST MALİ
|117.383
|-1,43
|BIST BANKA
|146.997
|-1,61
|BIST SİGORTA
|264.321
|-0,72
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|53.188
|-1,32
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|86.374
|-1,53
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.506
|0,70
|BIST TEKNOLOJİ
|78.480
|-0,67
|BIST BİLİŞİM
|20.463
|0,17
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.851
|0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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