Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 87.601 0,00 BIST SINAİ 108.049 -0,16 BIST GIDA, İÇECEK 110.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul, Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 87.601 0,00
BIST SINAİ 108.049 -0,16
BIST GIDA, İÇECEK 110.015 -0,69
BIST TEKSTIL, DERİ 30.832 0,22
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.540 0,01
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 102.840 -0,02
BIST TAŞ, TOPRAK 58.047 -0,75
BIST METAL ANA 184.212 -0,91
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 139.570 0,51
BIST MADENCİLİK 67.682 1,75
BIST HİZMETLER 72.036 -0,09
BIST ELEKTRİK 3.197 0,19
BIST ULAŞTIRMA 135.687 -1,16
BIST TURİZM 6.752 0,19
BIST TİCARET 199.304 -0,96
BIST İLETİŞİM 31.676 1,83
BIST SPOR 27.398 -0,57
BIST İNŞAAT 88.710 -0,72
BIST MALİ 115.433 0,81
BIST BANKA 144.238 1,15
BIST SİGORTA 261.222 -0,76
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 53.993 7,20
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.460 0,41
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.608 -0,09
BIST TEKNOLOJİ 74.661 -0,95
BIST BİLİŞİM 19.968 -0,27
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.918 0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:21 Kaynak: AA
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