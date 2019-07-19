Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST KOBİ SANAYİ 91.067 0,36 BIST SINAİ 115.730 1,27 BIST GIDA, İÇECEK 113.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:32 Kaynak: AA
'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|91.067
|0,36
|BIST SINAİ
|115.730
|1,27
|BIST GIDA, İÇECEK
|113.399
|0,82
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.922
|1,05
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.522
|1,10
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.972
|0,88
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.011
|0,39
|BIST METAL ANA
|197.879
|2,84
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|146.714
|0,69
|BIST MADENCİLİK
|73.645
|1,43
|BIST HİZMETLER
|75.369
|0,42
|BIST ELEKTRİK
|3.333
|0,62
|BIST ULAŞTIRMA
|144.288
|-0,24
|BIST TURİZM
|6.863
|1,06
|BIST TİCARET
|209.372
|0,74
|BIST İLETİŞİM
|32.977
|0,48
|BIST SPOR
|28.613
|0,24
|BIST İNŞAAT
|88.581
|0,06
|BIST MALİ
|120.376
|0,73
|BIST BANKA
|148.765
|0,66
|BIST SİGORTA
|269.686
|-0,32
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|52.608
|-0,50
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|91.160
|0,84
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.291
|1,03
|BIST TEKNOLOJİ
|80.855
|0,79
|BIST BİLİŞİM
|21.160
|0,68
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|27.152
|0,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
ABD'de Türkiye'ye yaptırım uygulanması için karar tasarısı hazırlandığı iddia edildi ATO Başkanı Baran'dan Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması talebine itiraz HDP'den, Erbil saldırganın HDP'li vekilin ağabeyi çıkmasına ilişkin açıklama Son dakika! Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı