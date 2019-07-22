Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Son Dakika Ekonomi Haber

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

9 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 91.249 0,16 BIST SINAİ 115.447 -0,11 BIST GIDA, İÇECEK 113.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 91.249 0,16
BIST SINAİ 115.447 -0,11
BIST GIDA, İÇECEK 113.838 1,00
BIST TEKSTIL, DERİ 32.822 0,00
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.417 -0,10
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.307 -0,29
BIST TAŞ, TOPRAK 61.106 0,49
BIST METAL ANA 195.710 -0,57
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 145.470 -0,14
BIST MADENCİLİK 73.749 -0,12
BIST HİZMETLER 75.220 0,05
BIST ELEKTRİK 3.340 1,05
BIST ULAŞTIRMA 144.521 -0,28
BIST TURİZM 6.866 0,07
BIST TİCARET 209.297 0,01
BIST İLETİŞİM 32.706 0,09
BIST SPOR 28.610 -0,16
BIST İNŞAAT 88.483 0,33
BIST MALİ 119.367 0,14
BIST BANKA 146.543 -0,07
BIST SİGORTA 273.793 1,60
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 51.408 -0,43
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.825 0,08
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.788 2,07
BIST TEKNOLOJİ 80.479 0,43
BIST BİLİŞİM 21.329 0,57
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.149 0,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 yıl önce belinde unutulan neşter ucunu mıknatısla buldu! Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Bankalar birbiriyle yarışa girdi Benzinin ardından motorine de indirim geliyor 150 yıllık rüya projede sona yaklaşıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 13:31:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]