Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
9 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 91.249 0,16 BIST SINAİ 115.447 -0,11 BIST GIDA, İÇECEK 113.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:22 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|91.249
|0,16
|BIST SINAİ
|115.447
|-0,11
|BIST GIDA, İÇECEK
|113.838
|1,00
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.822
|0,00
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.417
|-0,10
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.307
|-0,29
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.106
|0,49
|BIST METAL ANA
|195.710
|-0,57
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|145.470
|-0,14
|BIST MADENCİLİK
|73.749
|-0,12
|BIST HİZMETLER
|75.220
|0,05
|BIST ELEKTRİK
|3.340
|1,05
|BIST ULAŞTIRMA
|144.521
|-0,28
|BIST TURİZM
|6.866
|0,07
|BIST TİCARET
|209.297
|0,01
|BIST İLETİŞİM
|32.706
|0,09
|BIST SPOR
|28.610
|-0,16
|BIST İNŞAAT
|88.483
|0,33
|BIST MALİ
|119.367
|0,14
|BIST BANKA
|146.543
|-0,07
|BIST SİGORTA
|273.793
|1,60
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|51.408
|-0,43
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|90.825
|0,08
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.788
|2,07
|BIST TEKNOLOJİ
|80.479
|0,43
|BIST BİLİŞİM
|21.329
|0,57
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|27.149
|0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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