Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 91.541 0,34 BIST SINAİ 117.261 0,08 BIST GIDA, İÇECEK 116.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:25 Kaynak: AA
'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|91.541
|0,34
|BIST SINAİ
|117.261
|0,08
|BIST GIDA, İÇECEK
|116.911
|1,10
|BIST TEKSTIL, DERİ
|33.180
|0,15
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.511
|0,52
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|115.309
|-0,33
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.240
|0,36
|BIST METAL ANA
|197.440
|-0,20
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|148.134
|0,29
|BIST MADENCİLİK
|74.804
|0,24
|BIST HİZMETLER
|76.302
|-0,14
|BIST ELEKTRİK
|3.337
|0,42
|BIST ULAŞTIRMA
|144.635
|0,29
|BIST TURİZM
|6.767
|0,15
|BIST TİCARET
|214.175
|-0,72
|BIST İLETİŞİM
|33.272
|0,16
|BIST SPOR
|28.298
|0,00
|BIST İNŞAAT
|88.777
|0,33
|BIST MALİ
|121.095
|-0,08
|BIST BANKA
|149.362
|-0,03
|BIST SİGORTA
|272.469
|-0,19
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|50.303
|-1,41
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|91.529
|-0,21
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|27.189
|0,36
|BIST TEKNOLOJİ
|81.145
|-0,05
|BIST BİLİŞİM
|21.294
|0,31
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.409
|0,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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