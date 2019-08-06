Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

2 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 95.319 0,63 BIST SINAİ 112.982 -0,03 BIST GIDA, İÇECEK 114.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 95.319 0,63
BIST SINAİ 112.982 -0,03
BIST GIDA, İÇECEK 114.258 0,08
BIST TEKSTIL, DERİ 31.942 -1,37
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.167 0,71
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.865 -0,06
BIST TAŞ, TOPRAK 58.878 -0,09
BIST METAL ANA 183.078 -0,12
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 137.963 0,45
BIST MADENCİLİK 76.961 -0,87
BIST HİZMETLER 73.179 0,02
BIST ELEKTRİK 3.220 0,76
BIST ULAŞTIRMA 138.506 -1,20
BIST TURİZM 6.711 0,49
BIST TİCARET 211.021 -0,19
BIST İLETİŞİM 30.414 1,68
BIST SPOR 28.618 0,45
BIST İNŞAAT 86.668 -2,13
BIST MALİ 115.939 0,71
BIST BANKA 142.719 0,80
BIST SİGORTA 268.614 -0,32
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 47.293 -1,36
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.357 0,69
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.716 0,45
BIST TEKNOLOJİ 81.273 -0,28
BIST BİLİŞİM 21.252 0,19
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.451 0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:19 Kaynak: AA
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