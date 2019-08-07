Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:01 Kaynak: AA
'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBI SANAYI
|96.329,92
|+0,82
|BIST SINAI
|113.090,32
|-0,52
|BIST GIDA ICECEK
|115.601,82
|-0,03
|BIST TEKSTIL DERI
|32.714,06
|+1,64
|BIST ORMAN KAGIT BASIM
|45.386,24
|+0,55
|BIST KIMYA PETROL PLASTIK
|114.613,43
|-0,18
|BIST TAS TOPRAK
|57.443,88
|-2,34
|BIST METAL ANA
|178.876,16
|-2,48
|BIST METAL ESYA MAKINA
|138.653,18
|+0,62
|BIST MADENCILIK
|79.562,19
|+0,92
|BIST HIZMETLER
|73.946,90
|+0,31
|BIST ELEKTRIK
|3.228,55
|+0,02
|BIST ULASTIRMA
|137.090,58
|-1,30
|BIST TURIZM
|6.730,19
|+0,30
|BIST ILETISIM
|30.447,49
|-0,78
|BIST SPOR
|28.709,38
|+0,83
|BIST INSAAT
|87.813,09
|+0,85
|BIST MALI
|117.311,55
|+0,68
|BIST BANKA
|145.715,70
|+1,22
|BIST SIGORTA
|268.391,79
|-0,45
|BIST FIN KIR FAKTORING
|46.624,31
|-1,05
|BIST HOLDING VE YATIRIM
|87.263,04
|-0,06
|BIST GAYRIMENKUL YO
|26.804,38
|+0,22
|BIST TEKNOLOJI
|79.460,07
|-2,39
|BIST BILISIM
|20.911,07
|-0,93
|BIST MENKUL KIYM YO
|34.274,34
|+0,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni yetki Keban Baraj Gölü'nde yakalanan kerevitler, işlendikten sonra dünya pazarına kilosu 16,5 eurodan satılacak Antalya'da konser veren Jennifer Lopez'in Türkiye ile ilgili paylaşım yapmaması tepki çekti