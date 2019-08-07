Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%)
BIST KOBI SANAYI 96.329,92 +0,82
BIST SINAI 113.090,32 -0,52
BIST GIDA ICECEK 115.601,82 -0,03
BIST TEKSTIL DERI 32.714,06 +1,64
BIST ORMAN KAGIT BASIM 45.386,24 +0,55
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 114.613,43 -0,18
BIST TAS TOPRAK 57.443,88 -2,34
BIST METAL ANA 178.876,16 -2,48
BIST METAL ESYA MAKINA 138.653,18 +0,62
BIST MADENCILIK 79.562,19 +0,92
BIST HIZMETLER 73.946,90 +0,31
BIST ELEKTRIK 3.228,55 +0,02
BIST ULASTIRMA 137.090,58 -1,30
BIST TURIZM 6.730,19 +0,30
BIST ILETISIM 30.447,49 -0,78
BIST SPOR 28.709,38 +0,83
BIST INSAAT 87.813,09 +0,85
BIST MALI 117.311,55 +0,68
BIST BANKA 145.715,70 +1,22
BIST SIGORTA 268.391,79 -0,45
BIST FIN KIR FAKTORING 46.624,31 -1,05
BIST HOLDING VE YATIRIM 87.263,04 -0,06
BIST GAYRIMENKUL YO 26.804,38 +0,22
BIST TEKNOLOJI 79.460,07 -2,39
BIST BILISIM 20.911,07 -0,93
BIST MENKUL KIYM YO 34.274,34 +0,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:01 Kaynak: AA
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