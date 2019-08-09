Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 96.116 0,14 BIST SINAİ 112.599 -0,13 BIST GIDA, İÇECEK 120.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 96.116 0,14
BIST SINAİ 112.599 -0,13
BIST GIDA, İÇECEK 120.372 -0,62
BIST TEKSTIL, DERİ 32.509 -0,06
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.772 -0,78
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.184 -0,96
BIST TAŞ, TOPRAK 56.704 0,17
BIST METAL ANA 176.800 0,29
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.526 -0,27
BIST MADENCİLİK 84.404 4,63
BIST HİZMETLER 74.954 0,53
BIST ELEKTRİK 3.305 0,85
BIST ULAŞTIRMA 140.360 3,51
BIST TURİZM 6.669 1,42
BIST TİCARET 220.750 0,16
BIST İLETİŞİM 30.711 -0,53
BIST SPOR 28.225 0,19
BIST İNŞAAT 85.044 -1,41
BIST MALİ 115.537 -0,29
BIST BANKA 143.090 -0,58
BIST SİGORTA 269.237 -0,43
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.687 -0,03
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.332 0,11
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.379 0,18
BIST TEKNOLOJİ 76.137 -0,63
BIST BİLİŞİM 20.558 -1,48
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 32.574 -0,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:24 Kaynak: AA
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