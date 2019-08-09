Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
1 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 96.116 0,14 BIST SINAİ 112.599 -0,13 BIST GIDA, İÇECEK 120.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:24 Kaynak: AA
'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|96.116
|0,14
|BIST SINAİ
|112.599
|-0,13
|BIST GIDA, İÇECEK
|120.372
|-0,62
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.509
|-0,06
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.772
|-0,78
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.184
|-0,96
|BIST TAŞ, TOPRAK
|56.704
|0,17
|BIST METAL ANA
|176.800
|0,29
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|136.526
|-0,27
|BIST MADENCİLİK
|84.404
|4,63
|BIST HİZMETLER
|74.954
|0,53
|BIST ELEKTRİK
|3.305
|0,85
|BIST ULAŞTIRMA
|140.360
|3,51
|BIST TURİZM
|6.669
|1,42
|BIST TİCARET
|220.750
|0,16
|BIST İLETİŞİM
|30.711
|-0,53
|BIST SPOR
|28.225
|0,19
|BIST İNŞAAT
|85.044
|-1,41
|BIST MALİ
|115.537
|-0,29
|BIST BANKA
|143.090
|-0,58
|BIST SİGORTA
|269.237
|-0,43
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|44.687
|-0,03
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|86.332
|0,11
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.379
|0,18
|BIST TEKNOLOJİ
|76.137
|-0,63
|BIST BİLİŞİM
|20.558
|-1,48
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|32.574
|-0,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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