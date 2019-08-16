Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

46 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 96.334 0,20 BIST SINAİ 109.786 0,03 BIST GIDA, İÇECEK 116.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 96.334 0,20
BIST SINAİ 109.786 0,03
BIST GIDA, İÇECEK 116.683 -1,28
BIST TEKSTIL, DERİ 31.695 -0,26
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.382 0,22
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.171 -0,05
BIST TAŞ, TOPRAK 54.906 -0,88
BIST METAL ANA 166.876 -0,36
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 137.861 0,80
BIST MADENCİLİK 89.068 3,16
BIST HİZMETLER 75.492 1,22
BIST ELEKTRİK 3.274 -0,86
BIST ULAŞTIRMA 137.417 -1,14
BIST TURİZM 6.639 -0,84
BIST TİCARET 228.047 1,79
BIST İLETİŞİM 30.705 2,80
BIST SPOR 28.540 -0,70
BIST İNŞAAT 82.802 0,61
BIST MALİ 110.411 -0,88
BIST BANKA 134.544 -1,60
BIST SİGORTA 270.482 0,13
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.445 -0,21
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.913 0,17
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.104 -0,40
BIST TEKNOLOJİ 75.509 -0,51
BIST BİLİŞİM 20.635 -0,11
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 32.041 1,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:27 Kaynak: AA
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