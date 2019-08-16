Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
46 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 96.334 0,20 BIST SINAİ 109.786 0,03 BIST GIDA, İÇECEK 116.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:27 Kaynak: AA
'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|96.334
|0,20
|BIST SINAİ
|109.786
|0,03
|BIST GIDA, İÇECEK
|116.683
|-1,28
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.695
|-0,26
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.382
|0,22
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.171
|-0,05
|BIST TAŞ, TOPRAK
|54.906
|-0,88
|BIST METAL ANA
|166.876
|-0,36
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|137.861
|0,80
|BIST MADENCİLİK
|89.068
|3,16
|BIST HİZMETLER
|75.492
|1,22
|BIST ELEKTRİK
|3.274
|-0,86
|BIST ULAŞTIRMA
|137.417
|-1,14
|BIST TURİZM
|6.639
|-0,84
|BIST TİCARET
|228.047
|1,79
|BIST İLETİŞİM
|30.705
|2,80
|BIST SPOR
|28.540
|-0,70
|BIST İNŞAAT
|82.802
|0,61
|BIST MALİ
|110.411
|-0,88
|BIST BANKA
|134.544
|-1,60
|BIST SİGORTA
|270.482
|0,13
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|43.445
|-0,21
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|83.913
|0,17
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.104
|-0,40
|BIST TEKNOLOJİ
|75.509
|-0,51
|BIST BİLİŞİM
|20.635
|-0,11
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|32.041
|1,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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