Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

3 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 96.350 0,32 BIST SINAİ 109.728 0,90 BIST GIDA, İÇECEK 118.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 96.350 0,32
BIST SINAİ 109.728 0,90
BIST GIDA, İÇECEK 118.014 0,55
BIST TEKSTIL, DERİ 32.527 0,91
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.288 0,60
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.197 1,39
BIST TAŞ, TOPRAK 55.074 1,09
BIST METAL ANA 165.519 0,71
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 139.093 0,59
BIST MADENCİLİK 89.461 0,51
BIST HİZMETLER 75.424 0,27
BIST ELEKTRİK 3.307 0,65
BIST ULAŞTIRMA 136.020 0,09
BIST TURİZM 6.681 0,56
BIST TİCARET 227.170 -0,17
BIST İLETİŞİM 30.823 0,71
BIST SPOR 28.580 0,39
BIST İNŞAAT 84.730 1,54
BIST MALİ 110.443 0,87
BIST BANKA 134.378 1,24
BIST SİGORTA 272.328 -0,14
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.376 0,70
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.070 0,42
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.186 0,34
BIST TEKNOLOJİ 76.186 1,30
BIST BİLİŞİM 20.539 0,06
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 30.977 -1,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:26 Kaynak: AA
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