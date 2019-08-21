Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
59 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 98.369 0,90 BIST SINAİ 110.352 -0,31 BIST GIDA, İÇECEK 119.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:20 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|98.369
|0,90
|BIST SINAİ
|110.352
|-0,31
|BIST GIDA, İÇECEK
|119.377
|-1,64
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.766
|0,59
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.567
|0,43
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|110.170
|1,21
|BIST TAŞ, TOPRAK
|55.005
|0,07
|BIST METAL ANA
|164.575
|-0,42
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|137.303
|-0,62
|BIST MADENCİLİK
|86.948
|-4,51
|BIST HİZMETLER
|74.454
|-0,38
|BIST ELEKTRİK
|3.239
|-0,46
|BIST ULAŞTIRMA
|136.599
|1,08
|BIST TURİZM
|6.553
|-0,40
|BIST TİCARET
|223.452
|-0,88
|BIST İLETİŞİM
|30.239
|-0,79
|BIST SPOR
|28.773
|0,02
|BIST İNŞAAT
|83.652
|0,14
|BIST MALİ
|108.607
|-0,50
|BIST BANKA
|131.472
|-0,47
|BIST SİGORTA
|271.629
|-0,29
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|43.479
|0,66
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|82.999
|-0,73
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.161
|0,29
|BIST TEKNOLOJİ
|80.005
|3,49
|BIST BİLİŞİM
|20.166
|-0,35
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|31.361
|0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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