Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

59 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 98.369 0,90 BIST SINAİ 110.352 -0,31 BIST GIDA, İÇECEK 119.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi, System.String[]
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 98.369 0,90
BIST SINAİ 110.352 -0,31
BIST GIDA, İÇECEK 119.377 -1,64
BIST TEKSTIL, DERİ 32.766 0,59
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.567 0,43
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.170 1,21
BIST TAŞ, TOPRAK 55.005 0,07
BIST METAL ANA 164.575 -0,42
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 137.303 -0,62
BIST MADENCİLİK 86.948 -4,51
BIST HİZMETLER 74.454 -0,38
BIST ELEKTRİK 3.239 -0,46
BIST ULAŞTIRMA 136.599 1,08
BIST TURİZM 6.553 -0,40
BIST TİCARET 223.452 -0,88
BIST İLETİŞİM 30.239 -0,79
BIST SPOR 28.773 0,02
BIST İNŞAAT 83.652 0,14
BIST MALİ 108.607 -0,50
BIST BANKA 131.472 -0,47
BIST SİGORTA 271.629 -0,29
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.479 0,66
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.999 -0,73
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.161 0,29
BIST TEKNOLOJİ 80.005 3,49
BIST BİLİŞİM 20.166 -0,35
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 31.361 0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:20 Kaynak: AA
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