Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 142.532 2,93 BIST SINAİ 120.915 1,86 BIST GIDA, İÇECEK 131.399 1,76 BIST TEKSTIL, DERİ 40.889 2,12 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 83.211 0,33 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 101.105 1,21 BIST TAŞ, TOPRAK 72.314 1,60 BIST METAL ANA 209.016 1,60 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 145.751 2,54 BIST MADENCİLİK 108.329 4,37 BIST HİZMETLER 82.838 1,34 BIST ELEKTRİK 4.011 1,19 BIST ULAŞTIRMA 136.398 6,05 BIST TURİZM 11.297 2,04 BIST TİCARET 242.735 0,76 BIST İLETİŞİM 33.788 0,60 BIST SPOR 58.743 6,02 BIST İNŞAAT 103.201 -4,61 BIST MALİ 108.946 1,55 BIST BANKA 125.319 0,88 BIST SİGORTA 340.526 1,16 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 66.897 1,14 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 81.624 2,63 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 36.137 1,09 BIST TEKNOLOJİ 123.727 2,82 BIST BİLİŞİM 40.593 0,70 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 64.024 0,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)