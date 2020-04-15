Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 140.101 -1,05 BIST SINAİ 119.382 -1,84 BIST GIDA, İÇECEK 130.300 -1,23 BIST TEKSTIL, DERİ 40.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|140.101
|-1,05
|BIST SINAİ
|119.382
|-1,84
|BIST GIDA, İÇECEK
|130.300
|-1,23
|BIST TEKSTIL, DERİ
|40.651
|-2,75
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|79.970
|-3,87
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|98.520
|-2,52
|BIST TAŞ, TOPRAK
|70.872
|-2,30
|BIST METAL ANA
|209.529
|-0,64
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|142.851
|-2,10
|BIST MADENCİLİK
|108.626
|-2,93
|BIST HİZMETLER
|82.180
|-1,09
|BIST ELEKTRİK
|3.877
|-3,26
|BIST ULAŞTIRMA
|134.749
|-2,18
|BIST TURİZM
|10.698
|-3,95
|BIST TİCARET
|244.152
|0,50
|BIST İLETİŞİM
|33.483
|-1,50
|BIST SPOR
|57.762
|-0,87
|BIST İNŞAAT
|99.547
|-3,31
|BIST MALİ
|106.157
|-2,91
|BIST BANKA
|121.674
|-3,02
|BIST SİGORTA
|333.547
|-2,45
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|64.119
|-3,98
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|80.247
|-2,74
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|34.900
|-3,18
|BIST TEKNOLOJİ
|124.122
|-3,02
|BIST BİLİŞİM
|38.720
|-4,06
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|62.086
|-2,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 02:34 Kaynak: AA
Son Dakika Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti IMF'den "mali dengelerin kötüleşeceği" uyarısı: Salgın tüm ülkelerin ekonomisini etkileyecek Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi Somon zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılacak Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı Perakendeciler alışverişlerin Cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor Balıkçılık av sezonu bugün sona erdi