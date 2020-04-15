Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 140.101 -1,05 BIST SINAİ 119.382 -1,84 BIST GIDA, İÇECEK 130.300 -1,23 BIST TEKSTIL, DERİ 40.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 140.101 -1,05 BIST SINAİ 119.382 -1,84 BIST GIDA, İÇECEK 130.300 -1,23 BIST TEKSTIL, DERİ 40.651 -2,75 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 79.970 -3,87 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 98.520 -2,52 BIST TAŞ, TOPRAK 70.872 -2,30 BIST METAL ANA 209.529 -0,64 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.851 -2,10 BIST MADENCİLİK 108.626 -2,93 BIST HİZMETLER 82.180 -1,09 BIST ELEKTRİK 3.877 -3,26 BIST ULAŞTIRMA 134.749 -2,18 BIST TURİZM 10.698 -3,95 BIST TİCARET 244.152 0,50 BIST İLETİŞİM 33.483 -1,50 BIST SPOR 57.762 -0,87 BIST İNŞAAT 99.547 -3,31 BIST MALİ 106.157 -2,91 BIST BANKA 121.674 -3,02 BIST SİGORTA 333.547 -2,45 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 64.119 -3,98 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 80.247 -2,74 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.900 -3,18 BIST TEKNOLOJİ 124.122 -3,02 BIST BİLİŞİM 38.720 -4,06 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 62.086 -2,67 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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