Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Son Dakika
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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

7 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 143.734 1,85 BIST SINAİ 120.636 1,21 BIST GIDA, İÇECEK 135.478 1,58 BIST TEKSTIL, DERİ 40.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 143.734 1,85
BIST SINAİ 120.636 1,21
BIST GIDA, İÇECEK 135.478 1,58
BIST TEKSTIL, DERİ 40.150 0,83
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 80.074 1,03
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 98.219 0,40
BIST TAŞ, TOPRAK 72.337 1,66
BIST METAL ANA 213.493 1,62
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.586 0,53
BIST MADENCİLİK 110.619 3,64
BIST HİZMETLER 82.309 -0,01
BIST ELEKTRİK 3.847 0,30
BIST ULAŞTIRMA 126.429 -1,99
BIST TURİZM 10.424 -1,34
BIST TİCARET 254.337 1,03
BIST İLETİŞİM 33.316 -0,18
BIST SPOR 53.074 -5,90
BIST İNŞAAT 97.265 0,07
BIST MALİ 104.765 0,39
BIST BANKA 119.737 0,39
BIST SİGORTA 338.394 0,13
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 63.827 1,43
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.357 0,43
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.563 0,24
BIST TEKNOLOJİ 124.956 1,51
BIST BİLİŞİM 38.976 2,19
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 62.997 0,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 02:34 Kaynak: AA

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