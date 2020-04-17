Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 148.427 3,29 BIST SINAİ 122.976 1,95 BIST GIDA, İÇECEK 135.425 -0,38 BIST TEKSTIL, DERİ 41.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|148.427
|3,29
|BIST SINAİ
|122.976
|1,95
|BIST GIDA, İÇECEK
|135.425
|-0,38
|BIST TEKSTIL, DERİ
|41.016
|2,34
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|82.168
|1,89
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|100.651
|2,49
|BIST TAŞ, TOPRAK
|75.511
|3,33
|BIST METAL ANA
|217.558
|2,60
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|147.297
|3,06
|BIST MADENCİLİK
|108.929
|-1,42
|BIST HİZMETLER
|83.463
|1,73
|BIST ELEKTRİK
|3.951
|1,61
|BIST ULAŞTIRMA
|128.728
|3,30
|BIST TURİZM
|11.077
|5,02
|BIST TİCARET
|255.324
|0,55
|BIST İLETİŞİM
|34.060
|2,64
|BIST SPOR
|51.363
|-2,51
|BIST İNŞAAT
|100.874
|3,95
|BIST MALİ
|107.873
|2,98
|BIST BANKA
|123.600
|3,37
|BIST SİGORTA
|346.662
|1,93
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|66.981
|3,40
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|81.343
|2,51
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|35.432
|2,35
|BIST TEKNOLOJİ
|127.420
|2,63
|BIST BİLİŞİM
|39.435
|2,48
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|64.447
|2,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 02:34 Kaynak: AA
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