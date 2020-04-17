Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 148.427 3,29 BIST SINAİ 122.976 1,95 BIST GIDA, İÇECEK 135.425 -0,38 BIST TEKSTIL, DERİ 41.016 2,34 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 82.168 1,89 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 100.651 2,49 BIST TAŞ, TOPRAK 75.511 3,33 BIST METAL ANA 217.558 2,60 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 147.297 3,06 BIST MADENCİLİK 108.929 -1,42 BIST HİZMETLER 83.463 1,73 BIST ELEKTRİK 3.951 1,61 BIST ULAŞTIRMA 128.728 3,30 BIST TURİZM 11.077 5,02 BIST TİCARET 255.324 0,55 BIST İLETİŞİM 34.060 2,64 BIST SPOR 51.363 -2,51 BIST İNŞAAT 100.874 3,95 BIST MALİ 107.873 2,98 BIST BANKA 123.600 3,37 BIST SİGORTA 346.662 1,93 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 66.981 3,40 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 81.343 2,51 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 35.432 2,35 BIST TEKNOLOJİ 127.420 2,63 BIST BİLİŞİM 39.435 2,48 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 64.447 2,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)