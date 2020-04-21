Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 158.767 2,15 BIST SINAİ 123.239 -0,88 BIST GIDA, İÇECEK 137.789 0,31 BIST TEKSTIL, DERİ 41.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 158.767 2,15 BIST SINAİ 123.239 -0,88 BIST GIDA, İÇECEK 137.789 0,31 BIST TEKSTIL, DERİ 41.716 -0,74 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 83.335 -0,64 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 99.711 -0,92 BIST TAŞ, TOPRAK 76.205 -0,53 BIST METAL ANA 218.947 -1,68 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 147.760 -0,79 BIST MADENCİLİK 107.706 -0,94 BIST HİZMETLER 84.181 -0,57 BIST ELEKTRİK 4.035 -0,32 BIST ULAŞTIRMA 126.906 -2,14 BIST TURİZM 11.305 -0,70 BIST TİCARET 262.357 -0,15 BIST İLETİŞİM 33.615 -0,93 BIST SPOR 53.608 7,57 BIST İNŞAAT 102.055 -1,11 BIST MALİ 106.035 -1,28 BIST BANKA 120.450 -1,62 BIST SİGORTA 353.910 -0,42 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 70.355 0,47 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 80.042 -1,11 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 35.605 -0,65 BIST TEKNOLOJİ 129.649 0,50 BIST BİLİŞİM 42.870 4,56 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 67.288 1,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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