Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 158.767 2,15 BIST SINAİ 123.239 -0,88 BIST GIDA, İÇECEK 137.789 0,31 BIST TEKSTIL, DERİ 41.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|158.767
|2,15
|BIST SINAİ
|123.239
|-0,88
|BIST GIDA, İÇECEK
|137.789
|0,31
|BIST TEKSTIL, DERİ
|41.716
|-0,74
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|83.335
|-0,64
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|99.711
|-0,92
|BIST TAŞ, TOPRAK
|76.205
|-0,53
|BIST METAL ANA
|218.947
|-1,68
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|147.760
|-0,79
|BIST MADENCİLİK
|107.706
|-0,94
|BIST HİZMETLER
|84.181
|-0,57
|BIST ELEKTRİK
|4.035
|-0,32
|BIST ULAŞTIRMA
|126.906
|-2,14
|BIST TURİZM
|11.305
|-0,70
|BIST TİCARET
|262.357
|-0,15
|BIST İLETİŞİM
|33.615
|-0,93
|BIST SPOR
|53.608
|7,57
|BIST İNŞAAT
|102.055
|-1,11
|BIST MALİ
|106.035
|-1,28
|BIST BANKA
|120.450
|-1,62
|BIST SİGORTA
|353.910
|-0,42
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|70.355
|0,47
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|80.042
|-1,11
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|35.605
|-0,65
|BIST TEKNOLOJİ
|129.649
|0,50
|BIST BİLİŞİM
|42.870
|4,56
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|67.288
|1,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 02:26 Kaynak: AA
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