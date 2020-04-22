Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 164.312 3,60 BIST SINAİ 124.503 1,05 BIST GIDA, İÇECEK 139.739 2,81 BIST TEKSTIL, DERİ 42.321 0,74 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 86.296 1,15 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 101.418 1,48 BIST TAŞ, TOPRAK 77.366 0,94 BIST METAL ANA 217.973 -0,57 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 149.166 0,87 BIST MADENCİLİK 109.186 1,97 BIST HİZMETLER 84.926 1,52 BIST ELEKTRİK 4.108 2,08 BIST ULAŞTIRMA 127.065 0,15 BIST TURİZM 11.419 2,47 BIST TİCARET 262.064 1,43 BIST İLETİŞİM 34.343 2,26 BIST SPOR 58.380 6,63 BIST İNŞAAT 102.452 0,14 BIST MALİ 107.163 1,23 BIST BANKA 121.247 1,06 BIST SİGORTA 359.952 0,79 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 70.428 0,75 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 81.185 1,30 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 36.247 1,80 BIST TEKNOLOJİ 131.775 1,80 BIST BİLİŞİM 45.060 4,96 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 66.378 -0,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)