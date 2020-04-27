Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 179.419 5,24 BIST SINAİ 128.116 2,43 BIST GIDA, İÇECEK 144.402 1,93 BIST TEKSTIL, DERİ 44.603 3,27 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 91.503 3,36 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 104.652 1,76 BIST TAŞ, TOPRAK 78.306 1,75 BIST METAL ANA 219.377 2,13 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 153.543 3,11 BIST MADENCİLİK 118.132 5,85 BIST HİZMETLER 87.331 2,32 BIST ELEKTRİK 4.348 2,54 BIST ULAŞTIRMA 131.611 5,63 BIST TURİZM 12.279 6,20 BIST TİCARET 267.927 1,30 BIST İLETİŞİM 35.498 2,22 BIST SPOR 57.011 -0,59 BIST İNŞAAT 101.937 0,58 BIST MALİ 109.640 2,51 BIST BANKA 123.622 2,64 BIST SİGORTA 391.313 3,90 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 70.422 2,02 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.166 2,22 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 37.156 2,21 BIST TEKNOLOJİ 135.957 2,67 BIST BİLİŞİM 48.229 2,77 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 67.618 2,73

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)