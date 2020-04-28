Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 187.071 3,65 BIST SINAİ 128.834 0,62 BIST GIDA, İÇECEK 145.798 1,15 BIST TEKSTIL, DERİ 45.690 2,08 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 89.975 -0,92 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.305 0,71 BIST TAŞ, TOPRAK 80.033 2,03 BIST METAL ANA 217.807 -0,29 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 155.706 0,67 BIST MADENCİLİK 117.477 0,46 BIST HİZMETLER 87.463 0,29 BIST ELEKTRİK 4.495 2,27 BIST ULAŞTIRMA 133.085 0,47 BIST TURİZM 12.434 0,72 BIST TİCARET 264.843 -0,52 BIST İLETİŞİM 35.562 0,37 BIST SPOR 57.666 0,62 BIST İNŞAAT 102.320 0,30 BIST MALİ 110.547 0,14 BIST BANKA 125.410 0,32 BIST SİGORTA 381.370 -1,34 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 71.119 0,39 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.511 0,10 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 37.282 -0,17 BIST TEKNOLOJİ 136.132 -0,22 BIST BİLİŞİM 48.275 -0,23 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 67.518 -0,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)