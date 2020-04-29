Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 195.061 3,84 BIST SINAİ 129.365 1,18 BIST GIDA, İÇECEK 147.631 1,96 BIST TEKSTIL, DERİ 46.528 1,53 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 88.049 -0,72 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.113 1,46 BIST TAŞ, TOPRAK 79.918 -0,14 BIST METAL ANA 218.048 1,27 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 157.347 0,86 BIST MADENCİLİK 114.498 0,43 BIST HİZMETLER 87.685 -0,09 BIST ELEKTRİK 4.585 2,49 BIST ULAŞTIRMA 129.611 -1,25 BIST TURİZM 12.633 0,73 BIST TİCARET 268.493 -0,50 BIST İLETİŞİM 35.732 0,53 BIST SPOR 56.005 -1,44 BIST İNŞAAT 101.691 1,57 BIST MALİ 109.691 0,51 BIST BANKA 123.897 0,33 BIST SİGORTA 386.026 0,78 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 71.227 0,99 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.971 0,67 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 37.473 1,03 BIST TEKNOLOJİ 136.949 1,18 BIST BİLİŞİM 49.384 3,59 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 68.745 1,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)