Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
11 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 197.551 0,95 BIST SINAİ 130.529 0,08 BIST GIDA, İÇECEK 145.362 -1,51 BIST TEKSTIL, DERİ 45.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|197.551
|0,95
|BIST SINAİ
|130.529
|0,08
|BIST GIDA, İÇECEK
|145.362
|-1,51
|BIST TEKSTIL, DERİ
|45.691
|-1,49
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|88.749
|0,31
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.416
|1,03
|BIST TAŞ, TOPRAK
|82.542
|2,83
|BIST METAL ANA
|218.911
|-1,45
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|159.598
|0,89
|BIST MADENCİLİK
|114.607
|0,29
|BIST HİZMETLER
|87.350
|-0,30
|BIST ELEKTRİK
|4.640
|0,87
|BIST ULAŞTIRMA
|131.295
|0,67
|BIST TURİZM
|12.618
|1,31
|BIST TİCARET
|265.493
|-0,86
|BIST İLETİŞİM
|35.529
|-0,36
|BIST SPOR
|57.286
|-0,44
|BIST İNŞAAT
|101.395
|0,16
|BIST MALİ
|110.964
|0,58
|BIST BANKA
|125.169
|0,30
|BIST SİGORTA
|387.258
|0,54
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|71.089
|-0,05
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|84.073
|0,91
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|37.730
|0,31
|BIST TEKNOLOJİ
|134.962
|-0,88
|BIST BİLİŞİM
|46.935
|-2,96
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|69.016
|1,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 02:24 Kaynak: AA
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