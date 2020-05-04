Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 198.568 1,09 BIST SINAİ 128.044 -1,37 BIST GIDA, İÇECEK 141.801 -1,69 BIST TEKSTIL, DERİ 44.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 198.568 1,09 BIST SINAİ 128.044 -1,37 BIST GIDA, İÇECEK 141.801 -1,69 BIST TEKSTIL, DERİ 44.433 -1,76 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 86.488 -2,01 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.579 -2,19 BIST TAŞ, TOPRAK 84.387 3,26 BIST METAL ANA 213.975 -2,15 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 156.404 -1,70 BIST MADENCİLİK 114.689 1,84 BIST HİZMETLER 85.682 -1,43 BIST ELEKTRİK 4.593 -0,14 BIST ULAŞTIRMA 128.961 -1,88 BIST TURİZM 12.793 -0,26 BIST TİCARET 258.038 -1,85 BIST İLETİŞİM 34.845 -2,40 BIST SPOR 62.333 6,63 BIST İNŞAAT 99.142 1,10 BIST MALİ 107.832 -1,69 BIST BANKA 120.748 -2,17 BIST SİGORTA 376.038 -2,21 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 69.161 -1,33 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.337 -1,43 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 37.058 -0,36 BIST TEKNOLOJİ 129.772 -2,88 BIST BİLİŞİM 44.608 -4,33 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 67.699 -0,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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