Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 198.568 1,09 BIST SINAİ 128.044 -1,37 BIST GIDA, İÇECEK 141.801 -1,69 BIST TEKSTIL, DERİ 44.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|198.568
|1,09
|BIST SINAİ
|128.044
|-1,37
|BIST GIDA, İÇECEK
|141.801
|-1,69
|BIST TEKSTIL, DERİ
|44.433
|-1,76
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|86.488
|-2,01
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|105.579
|-2,19
|BIST TAŞ, TOPRAK
|84.387
|3,26
|BIST METAL ANA
|213.975
|-2,15
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|156.404
|-1,70
|BIST MADENCİLİK
|114.689
|1,84
|BIST HİZMETLER
|85.682
|-1,43
|BIST ELEKTRİK
|4.593
|-0,14
|BIST ULAŞTIRMA
|128.961
|-1,88
|BIST TURİZM
|12.793
|-0,26
|BIST TİCARET
|258.038
|-1,85
|BIST İLETİŞİM
|34.845
|-2,40
|BIST SPOR
|62.333
|6,63
|BIST İNŞAAT
|99.142
|1,10
|BIST MALİ
|107.832
|-1,69
|BIST BANKA
|120.748
|-2,17
|BIST SİGORTA
|376.038
|-2,21
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|69.161
|-1,33
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|82.337
|-1,43
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|37.058
|-0,36
|BIST TEKNOLOJİ
|129.772
|-2,88
|BIST BİLİŞİM
|44.608
|-4,33
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|67.699
|-0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 02:28 Kaynak: AA
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